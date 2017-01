VIDEO: Rybičky 48 vysekli poctu Lemmymu a vyrazí na Správní chlapi tour

Rybičkám 48 není nic svaté. A tak se v jejich klipu Správní chlapi střílí, šňupe, pije pivo brčkem a zpívá o tom, že „správní chlapi nesnídaj, už vůbec ne Rosu na kolejích“.



Kapela si ke spolupráci na videu přizvala Vláďu Šafránka z Walda Gangu, Tomáše Hrbáčka z Harleje i Evu Decastelo, Marka Ztraceného nebo Pekaře.

„Song Správní chlapi jsme vymysleli v noci, když jsme zjistili, že zemřel Lemmy z Motörhead. Měli jsme potřebu udělat něco jako poctu pro něj, přesto že jsme vyrůstali i na hromadě jiné muziky. Lemmy byl pro nás otcem metalu, punku, rocku a bez něj by dnešní kapely zněly úplně jinak,“ říká zpěvák Rybiček 48 Kuba Ryba. „Samozřejmě jsme to udělali s naší nadsázkou a smyslem pro humor. Pobavte se nad parodií ze 70. a 80. let. Správní chlapi ještě nevymřeli!“

Video předznamenává jarní Správní chlapi tour, na které Rybičky 48 vyjedou 3. února. Až do poloviny března s ním obrazí čtrnáct koncertů po Česku, zavítají mimo jiné do Karlových Varů, Plzně, Pardubic, Olomouce, Tábora nebo Kolína. Jako host turné se představí kapela Imodium.