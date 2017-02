Američtí kritici hodnotí Rusalku v Metropolitní. V názoru se rozcházejí

Deník The New York Times oceňuje práci režisérky Mary Zimmermanové, která už v Metropolitní opeře vytvořila inscenace tří jiných oper. „Její dřívější produkce z různých důvodů zklamaly,“ konstatuje deník a dodává, že teprve s Rusalkou Zimmermanová uspěla. Inscenace je podle něj fantasmagorická i zlověstná a režisérka prý odhalila temné stránky příběhu. Pěvecký ansámbl deník označuje za nedostižný. „V jeho čele je sopranistka Kristine Opolaisová, jejíž Rusalka je vokálně blyštivá a dojemně zranitelná,“ píše.

Ježibabu chválí

Naopak deník The Observer tvrdí, že Zimmermanová nemá o temných stránkách Rusalky potuchy a vlastně vůbec neví, o čem opera vypráví. Také známý operní portál Parterre Box je k režii kritický. Zimmermanová podle něj má sice spoustu nápadů, ale neumí je smysluplně propojit. Hudební nastudování Marka Eldera označuje portál jako příliš bombastické a v dynamice přemrštěné. Ze sólistů chválí Opolaisovou, jejíž chladná osobnost prý dobře odpovídá představě vodní víly. Z dalších představitelů k sobě velkou pozornost všech recenzentů přitáhla zvláště mezzosopranistka Jamie Bartonová v roli Ježibaby.

Poběží v kinech

Nynější inscenace je teprve druhá v historii Metropolitní opery. Na její scéně se Rusalka vůbec poprvé objevila roku 1993 v režii Otto Schenka a s Gabrielou Beňačkovou v titulní roli. Stejná produkce se vrátila do repertoáru roku 1997, tehdy už s Renée Flemingovou, která pak zpívala i v obnovených nastudováních roku 2004, 2009 a naposledy roku 2014.

Současnou produkci doprovází výstava v Českém centru v New Yorku, kde je mimo jiné k vidění i Dvořákův rukopis Rusalky, zapůjčený z pražského Národního muzea, jakož i další artefakty a divadelní kostýmy. Na novou inscenaci si budou moci diváci udělat názor, aniž by cestovali do New Yorku. Předposlední představení, které se uskuteční 25. února, totiž Metropolitní opera odvysílá do kin včetně Česka.