I když má radost, cizojazyčné Oscary pokládá Zelenka za podvod

Kritici jej vyhlásili nejlepším domácím filmem roku 2015, na Českých lvech pak od členů České filmové a televizní akademie dostal jen cenu za scénář a střih. Přesto teď akademici autorský snímek Petra Zelenky Ztraceni v Mnichově posílají do oscarového klání.

Nezdá se vám to divné - na Lvech si akademici filmu Ztraceni v Mnichově skoro nevšimli, a najednou ho vybrali do nejvyšší světové soutěže?

Jednak film na Oscary se vybírá podle data premiéry vždy od října do října, kam Ztraceni v Mnichově spadají - na rozdíl od dřívějších Kober a užovek, které Lva vyhrály. Jednak se k návrhu na Oscara váže jiná metoda hlasování než na Lvech, kde se volí dvoukolově.

Přesto loni naše akademici nevyslali na Oscara Kobry a užovky, nýbrž Domácí péči, které pak dali jediného Lva. Jste také členem akademie, jak jste hlasoval?

Myslíte ohledně vyslání českého filmu za Oscary? Loni si nevzpomínám a letos jsem nehlasoval. Myslím, že jsem ani nesměl.

Mohou vůbec Američani ocenit jednak mystifikaci, jednak odstíny vaší hry na výklad historie kolem Mnichova?

Což o to, ocenit to mohou, ale pravděpodobnost, že ocení film z naší neznámé a ničím pro ně zajímavé země, je jedna ku tisíci.

Viděl jste některý z konkurenčních filmů? Třeba Almodóvarovu Julietu?

Na Julietu mi na festivalu v Polsku zakázali jít. Prý je to naprostá p...vina. Ale zkusím ten německý film.

Chcete vůbec Oscara? Protože je v módě tvrdit, že o něj vlastně pravý filmař nestojí, že je to jen komerce a cirkus.

Upřímně je to loterie, do níž vstupenka stojí zhruba milion korun - to jsou náklady spojené s účastí v téhle hře. Kdybych si mohl vybrat a měl ten milion dříve, raději bych ho vložil do výroby a koupil za něj asi práva na hudbu, která by film posunula zase někam dál. Vždycky končíme s rozpočtem úplně našponovaným, na nic nakonec nejsou peníze a pak se stane taková patálie.

Vy říkáte oscarové reprezentaci patálie?

Producent musí vyklopit milion a přitom všichni víme, že šance jsou skutečně neadekvátní. Statisticky by ve hře muselo být podle mne alespoň 200 milionů korun, aby se vyplatilo do té rulety vstoupit. Což není, vítězství může vynést jen zanedbatelné peníze. Kdyby Oscary organizoval někdo jiný než televize ABC a Americká filmová akademie, Američani by byli asi první, kdo by se jich neúčastnil. Protože poměřují vše ziskem a z toho hlediska to smysl nedává.

Ať Ztraceni v Mnichově dopadnou jakkoli, chystáte už příští projekt, příběh o mladém teroristovi. Jak jste daleko?

Mám třetí verzi scénáře a myslím, že ta čtvrtá už bude točitelná.