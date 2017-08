RECENZE: Robbie Williams stále boduje v popové těžké váze

Svou roli sehrála velkolepá scéna, která však před začátkem vystoupení vzbuzovala spíš rozpaky. Nakonec se však ukázala být stejně efektivní jako efektní. Obří podobizny zpěváka v boxerské poloze po stranách pódia se naštěstí proměnily v obrazovky, na nichž se následně dalo sledovat dění na pódiu v celém rozlehlém areálu pro čtyřicet tisíc návštěvníků.



Heavy Entertainment Show Tour Autor: Robbie Williams Místo konání: Letiště Letňany, Praha 19. srpna 2017 Hodnocení­: 90 %

Stejně tak posloužil i zvuk, jenž byl pochopitelně zaměřený hlavně na zpěv. Díky tomu ovšem bylo Williamsovi vždy dobře rozumět. A ač doprovodná kapela hrála s plným nasazením, živě a bezchybně, toto není typ koncertu, kam by diváci chodili obdivovat instrumentální dovednosti.

Robbie Williams během téměř dvouhodinové show namíchal hity s aktuálními skladbami z alba Heavy Entertainment Show, hity ovšem převažovaly. Naprosto samozřejmě v rámci setu působily i covery z jeho swingových desek (a za to mohla nejen zpěvákova přirozenost, ale opět i skvělá živá kapela včetně dechové sekce).

Zároveň se předvedl jako nenucený bavič. A je celkem jedno, jestli průvodní slovo bylo pečlivě nacvičené, nebo ne. Je až k neuvěření, jak každý jeho pohyb po pódiu, každé laškovné mrknutí do publika a každá hláška působí jednoduše tak, že Williamse těší být před tisícovkami fanoušků a dělat, co dělá. Což v první muzikantské lize není vždy pravidlem.

A pak přijdou okamžiky, kdy se celá tahle pompézní show s tanečnicemi, zpěvákem jezdícím na obří boxerské rukavici, ukazujícím divákům svoje trenýrky a prohlašujícím, že je „ošklivý, tlustý a neumí zpívat“, v podstatě zastaví a publikum se dojme. To když Williams na „duet“ Something Stupid vytáhne ze zákulisí manželku, která sice nezpívá, ale celou dobu se k sobě navzájem tulí.

Méně intimní, leč neméně silný zážitek přinesl i cover písně Neila Diamonda Sweet Caroline, kterou přišel zazpívat Williamsův otec Pete Conway. K rodinné sešlosti už chyběly jen zpěvákovy děti, kterým ovšem věnoval píseň Love My Life.

K dokonalosti přiváděla koncert Williamsova skvělá práce s publikem. Kupříkladu to, co z playlistů z předchozích zastávek turné vypadalo jako čistá směs převzatých hitů, takzvané medley, je ve skutečnosti pasáž, kde Robbie Williams zazpívá jeden verš a dav se chytne s dalším. Kupodivu to skvěle fungovalo a jedna dívka v kotli pod pódiem si za znalost textů odnesla i tričko.

Dohromady z toho vyšla show, která se dneska už moc nevidí. Čistý pop ovšem s živě odehranou muzikou, živě (a velmi solidně) odzpívaný a vlastně bez zbytečných manýr, když v to nepočítáme zpěvákovo věčné „jsem Robbie fucking Williams“. Na bulvárem nejednou protaženého krále botoxu až překvapivě přirozené, po všech stránkách starosvětské a možná i proto osvěžující.