RECENZE: I mrštná modelka Wonder Woman podlehla digitální kletbě

13:59 , aktualizováno 13:59

Třináct let po Catwoman a dvanáct po Elektře je tu zase komiks se ženskou hrdinkou. Do našich kin vstupuje Wonder Woman neboli bojovná dcera královny Amazonek, jíž to nejvíce sluší v britských kulisách od českých trikařů.