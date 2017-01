RECENZE: Poslední chramst? Resident Evil si nové zombie vždycky najde

Je až dojemné, jak tvůrci stále počítají s možností přílivu nováčků, kteří by počítačovou krev hladových nemrtvých okusili poprvé. I šestý díl - různé odnože původní počítačové hry nepočítaje - totiž nejprve shrne, co se vlastně stalo na počátku nákazy zhoubným virem, kdo je hodný, kdo zlý a jak zmar konečně zastavit, když hrdinka uslyší „Zachraň lidstvo, nabízím ti pomstu.“

Pro pořádek, v úvodu Poslední kapitoly zbývá na světě necelých pět tisíc lidí, které chtějí jejich bývalí spoluobčané sežrat, a během vyprávění se zásoba živé potravy ještě dost scvrkne. Přesto je lhostejné, jak boj dopadne, protože žádná Poslední kapitola nemusí být opravdu poslední, dokud vynáší. Ostatně dialogy „Proč jsi to už dávno neskončil, když jsi mohl?“ nepotřebují odpověď.

Patnáct let strávila někdejší modelka Milla Jovovichová v roli vrchní vymítačky zombíků a podobně jako její vrstevnice Kate Beckinsaleová z upírské série už se stala více inventářem než nositelkou hereckého výrazu. Tu a tam se ladně pohupuje ve visutých pastičkách, nicméně v Poslední kapitole jako by sloužila spíš k zapudrování vrásek, přes něž pak maskéři vedou krvavé šrámy.

Také otec projektu Paul W.S. Anderson vložil patnáct let svého života na oltář béčkového kolovrátku, jenž se při hledání filmové řeči zakousl do vlastního ocasu. Věčné zoomování, bafání, kulisy zkázy, světlo na minimum, zvuk na maximum, to je metoda, z níž nenašel únik ani při režijním výletu do Pompejí.

Resident Evil: Poslední kapitola Režie a scénář Paul W.S. Anderson, hrají Milla Jovovichová, Iain Glen, William Levy Hodnocení: 30 %

Takže co zbývá? Akce. V Poslední kapitole navíc akce řízná, nešizená a takřka nepřetržitá, vyzbrojená jak létajícími příšerkami, tak mohutným jízdním parkem po vzoru předělávky Šíleného Maxe. Jenže zároveň akce střihaná tak nesmyslně zběsile, že je ve výsledku chaotická, nepřehledná, nezajímavá a vlastně znehodnocená.

Anderson sice mluví o posledním dílu s tím, že „každá série se musí vyvíjet, nebo zemřít“, nicméně také podotkl, že „návrat do říše Resident Evilu mi bude chybět, ale v tomto světě není nic jistého“. Jiný slovy, bude-li zájem, noví zombíci se vždycky najdou. A v opačném případě už se chystá na velké plátno přenést jinou videohru Monster Hunter, v níž se prostě jen loví jiné příšerky.