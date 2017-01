RECENZE: Padesát odstínů sexu v městečku aneb pokus o naši Bridget

15:49 , aktualizováno 15:49

A máme to tu zas. Po loňské invazi domácích romantických komedií je v kinech novinka Všechno nebo nic, červená knihovna přesazující do místních poměrů Padesát odstínů šedi – s pouty bez bičíku – i Sex ve městě, tedy spíš v maloměstě, ale zato s výlety do Tater či Itálie včetně bohaté garderoby.