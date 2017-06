RECENZE: Smrští hitů a skvělým zpěvem Beach Boys přebili pachuť revivalu

Když se řekne Beach Boys, většina fanoušků si asi představí tři bratry Wilsonovy, jejich bratrance Mika Lovea a Al Jardina. Legendární pětice šířila slávu amerického surf-rocku po celém světě včetně památných československých koncertů v roce 1969. Nyní jsme z ní v Praze viděli jen torzo.



2017 Wild Honey World Tour Autor: Beach Boys Místo konání: Kongresové centrum, Praha 10. června 2017 Hodnocení­: 70 %

Bubeník Dennis a kytarista Carl Wilsonovi, kteří zemřeli v letech 1983, respektive 1998, mají pochopitelně „omluvenku“ danou. Zřejmě ze zdravotních důvodů s kapelou nekoncertuje ani někdejší hudební průkopník Brian Wilson a moc se neví, proč chybí Al Jardine.

Pražský koncert tedy táhl především šestasedmdesátiletý Mike Love za pomoci Bruce Johnstona, jenž se ke kapele přidal také už v šedesátých letech, a řady více či méně letitých doprovodných muzikantů. Zde stojí za zmínku především energický bubeník John Cowsill a kytarista Jeff Foskett, jenž se skvěle ujal i některých nelehkých pěveckých partů Carla Wilsona.

Dojem revivalu na venkovském plesu umocňovala i jednoduchá scéna s palmami a plátno, na němž se střídaly záběry mladých Beach Boys se soudobými sekvencemi se surfařkami. Což tedy ze show dělalo něco mezi promítáním fotek z dovolené a dost pozdním srazem abiturientů.

Beach Boys (Kongresové centrum, Praha, 10. června 2017)

O zábavu se naštěstí postarala hudba. Málo naplat, Beach Boys jsou jednou z nejzásadnějších kapel rockové historie a jejich kreativní zápolení s Beatles v druhé polovině šedesátých let pomohlo tenhle žánr definovat.

První polovinu koncertu kapela odehrála bez větších pauz nebo řečnění. Osmičlenný ansámbl se o vše postaral živě, šlapalo to a harmonie, kterými jsou Beach Boys pověstní, byly přesně takové, jak by fanoušek čekal. Zazněly hity jako Do It Again, Surfin’ U.S.A., Cotton Fields nebo I Get Around.

Ve druhé půli se Mike Love trochu rozpovídal. O svém prvním autě, jemuž věnoval písničku, o charitě, ale i o návštěvě Československa v roce 1969 a přistání, kdy ruzyňské letiště z jedné strany lemovaly sovětské tanky a ze druhé stíhačky. Z paměti vylovil dokonce i jméno Alexandera Dubčeka. Kapela přidala další nálož prověřených hitů včetně coververzí písní California Dreamin’ od The Mamas & the Papas, Rock and Roll Music Chucka Berryho nebo tradicionálu Sloop John B.

Baladu God Only Knows nechali Beach Boys odzpívat ze záznamu svého zesnulého parťáka Carla Wilsona a byla to podle všeho jediná předtočená část koncertu. Love svojí písní Pisces Brothers zavzpomínal i na George Harrisona, který podlehl rovněž rakovině plic tři roky po Wilsonovi. Oba tributy byly dokonale nevtíravé, za což si Beach Boys zaslouží pochvalu.

Závěr koncertu potom patřil peckám Help Me, Rhonda, Kokomo a Good Vibrations, na něž se publikum zvedlo z plyšových sedadel Kongresového sálu, a jediný přídavkový set obsáhl hity Barbara Ann a Fun Fun Fun, při nichž se konečně i tancovalo pod pódiem.

Nebylo to jistě už takové zjevení jako koncert Beach Boys v roce 1969, ale i tak kapela ukázala, zač je velebená coby jedna z nejvlivnějších skupin historie.