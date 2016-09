RECENZE: Oscar za svobodu i jedinečnost. Poslední film Jana Němce

Spoustu filmů mohl podepsat kdokoliv, ale Vlk z Královských Vinohrad, který vstupuje do kin půl roku po režisérově smrti, je přesně takový, jaký byl Jan Němec. Nikdo jiný by ho nenatočil, nikdo jiný by kotrmelce, jaké líčí, nezažil. Sršatá provokace ani experimentální hravost neplynou z pózy, nýbrž z přirozenosti. A navíc Vlk baví.