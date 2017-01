RECENZE: Za vším hledej ženu platí i pro Einsteinovu teorii relativity

Jak mohl jeden člověk sám vymyslet teorii relativity? Nebyl na to sám. Základní teze románu Einstein & Einstein slibuje napínavý příběh s dramatickým odhalením. Knihu od Marie Benedictové je však od začátku potřeba brát trochu s rezervou.

Jedině tak je možné si příběh doopravdy užít a ocenit ho. Na rozdíl od zahraničí se však povedlo do českého vydání vtěsnat zmínku o fikci hned na začátek. Snad tak po přečtení knihy odpadnou rozzuření čtenáři, kteří se objevili po celém světě.

Hrátky s osudy se nevyplácejí

Příběhy žen, které stojí za slavnými muži, lákají spisovatele odedávna. Touha Benedictové pro čtenáře objevit Milevu Marićovou zvanou Mitza je tak zcela pochopitelná. Umně a poutavě vypráví příběh emancipované dívky ze srbského městečka, která přichází do Curychu na konci 19. století, aby studovala fyziku, obor pro dívku té doby více než neobvyklý.

Einstein & Einstein Marie Benedictová Metafora, 270 stran, 2017 Hodnocení: 65 %

Právě tam se setkává s trochu nabubřelým, ale geniálním Albertem, do kterého se zamiluje. Už v tu chvíli však z knihy čiší představa autorky o Einsteinovi jakožto namyšleném uzurpátorovi, který své manželce jen stál v cestě a nakonec si ještě připsal zásluhy za její práci – definování teorie relativity. Ještě předtím, než čtenáři Benedictová vysvětlí, co se vlastně stalo, víme, že Albert je zaručený padouch. A na tu myšlenku se i ve fikci přistupuje těžko.

Autorka se do příběhu Mitzy ponořila tak hluboko, až si neuvědomila, jak svým snažením může její památce uškodit. Kniha má spoustu světlých momentů – první setkání budoucího manželského páru popisuje citlivě, stejně tak Marićovou, když sleduje své potomky, jak si hrají. Pohrávat si však s osudy skutečných lidí a měnit je se nemusí vyplatit. Příště by si na to Benedictová měla dát větší pozor.