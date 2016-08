GLOSA: Skoro 1,3 milionu lidí vidělo Rapla. Nejvíc baví vysokoškoláky

Třináctidílný Rapl, jenž svou titulní postavu převzal z temné minisérie Cirkus Bukowsky, zahájil své vysílání s podílem na publiku 33,22 %. Znamená to, že úvodní epizodu Rapla sledoval každý třetí člověk sedící právě u televize, přičemž nejvíce zaujal diváky s vysokoškolským vzděláním.

Peoplemetry přinesly také podrobnější charakteristiku publika obou seriálů České televize. Premiéru Rapla vyhledávali více muži, hlavně ve věku od 30 do 59 let. Naopak Doktora Martina si vyladilo více žen, od 15 do 59 let a od šedesátky výše. Příhody beskydského lékaře vidělo i více dětí od 4 do 14 let.

Zajímavá jsou rovněž další data. Mezi fanoušky drsnější krušnohorské krimi Rapl je podle výsledků průzkumu výraznější podíl vysokoškolsky vzdělaných diváků a obyvatel měst, kdežto na Doktora Martina, který vstoupil do své druhé řady, se zase zaměřují spíše lidé žijící v obcích do pěti tisíc obyvatel.

Startovní epizoda Rapla odsunula na druhé místo premiérovou epizodu seriálu Primy Ohnivý kuře, kterou vidělo přes 800 tisíc zájemců, třetí skončila kuchařská soutěž Novy MasterChef, již si vybralo přes půl milionu lidí. Souboj novinek vyvrcholí koncem týdne, kdy postupně zahájí seriál Já, Mattoni, soutěž pevnost Boyard a druhý ročník hry imitátorů Tvoje tvář má známý hlas.