Franz Kafka se představuje jako premiant i chlapec v sexuální izolaci

První část, která právě vychází v nakladatelství Argo, se jmenuje Rané roky a mapuje Kafkovo dětství, mládí, studia a první léta strávená v zaměstnání.

Nesoustřeďuje se ale pouze na jeho život, nýbrž popisuje i dobové souvislosti a tehdejší situaci v Praze i celé habsburské monarchii.

V jednotlivých kapitolách Stach Kafku mimo jiné přibližuje jako premianta, milovníka latiny, češtiny a matematiky, chlapce žijícího v sexuální izolaci (o Stachových názorech na jeho vztah k sexu více zde), ale také jako oběť doby, ve které mezi lidmi rostly antisemitské tendence.

Nakladatelství láká na biografii, která se čte jako román, a opravdu je to tak. Kafka žije Stachovi hluboko pod kůží a z knihy to přímo sálá. Přesto Rané roky nejsou dílem, které by mohlo zaujmout pouze zaryté kafkology. Zaujmout musí zákonitě téměř každého.

Dokonce možná i toho, kdo Kafku v životě nečetl.