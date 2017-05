RECENZE: Rammstein sázeli hit za hitem, přesto byla jejich show krotká

Aby nedošlo k mýlce, návštěvníci, kterých do Edenu dorazilo asi 25 tisíc, odcházeli podle všeho spokojení. Aby ne. Necelé dvě desítky písní, jež zazněly, si mnohdy zpívali s kapelou, v refrénech určitě.

Tour 2017 Rammstein Místo konání: Eden arena, Praha 28. května 2017 Hodnocení­: 70 %

Koncert začal před půl devátou a končil před „policejní“ desátou večerní, mezi to kapela nasoukala šlapající show bez zadrhávání a taky bez průvodního slova. Absolutně. Jak osvěžující je neposlouchat jednou „povinné“ řeči o nejkrásnějším městě, do kterého se hrozně těšili. Jen do písně Ich will zvolal Till Lindemann česky „ruce nahoru“, v čemž mu publikum rádo vyhovělo.

Jako perličku zařadila kapela coververzi písně Stripped od Depeche Mode, která v originále zazněla v Edenu ve středu. Rammstein ji ve svém repertoáru mají od konce 90. let, kdy vyvolali skandál klipem sestříhaných záběrů od nacistické režisérky Leni Riefenstahlové.

Hudebně tedy nelze Rammstein nic vytknout. Dokonce i zvuk byl obstojný, alespoň tedy v ose druhých reproduktorů. Na jejich koncerty se však stejnou měrou chodí i kvůli show. Tu lze popsat slovy jako kontroverzní, provokativní nebo překvapivá.

Bohužel z tohoto pohledu kapela očekávání fanoušků spíše nenaplnila. Jistě, do vzduchu vylétlo několik ohňostrojů, hudebníci se vybavili i plamenomety. Zkraje koncertu, v písni Zerstören, Lindemann oblékl viditelně velký hábit, takže se dalo tušit, že pod ním bude vesta plná „trhavin“ a zpěvák taky na konci skladby poctivě „vybouchl“. Potud se dá mluvit o standardu.

Jenže v tomto směru se od Rammstein prostě čeká víc. A protože hudebníci nikoho nezapálili ani aspoň nemasturbovali (mikrofon se nepočítá), nelze než pražskou show v kontextu prohlásit za krotkou. Svůj díl viny na vyznění mohlo mít i tradiční venkovní hraní před soumrakem, ale protože Rammstein staví spíš na ohních, než na barevných světlech, úplně to tím nebylo.

I tak ovšem platí, že Rammstein dovedou publikum pobavit. Na přidaný pondělní koncert ještě zbývá pár lístků, takže není nic snazšího než se o tom přesvědčit.