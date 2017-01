RECENZE: Ožehlé vlasy, popálené ucho, líčí Rammstein své nehody

9:34 , aktualizováno 9:34

Fanouškům by asi stačilo, kdyby kapela Rammstein uvedla do kin záznam koncertu. Projekt Rammstein in Amerika, který má premiéru v pátek, však přidává i zábavný a poučný dokument.