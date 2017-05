Když život utíká mezi prsty. V Čechovovi se brutálně škrtat nedá

A je tu dívka a chlapec, spisovatel a herečka, strýček a další lidé a lvi, orli a křepelky, parohatí jeleni, husy, pavouci, mlčenlivé ryby přebývající ve vodách, mořské hvězdice...

Divadlo v Dlouhé už tímto poetickým úvodem naznačuje, že poslední novinka sezony se ponese ve snovém duchu. Stojí za ní režisérské duo SKUTR, které si pro svou první práci na zdejší scéně vybralo Čechovovu klasiku Racek.

Treplevův svět

„Racek a Čechov se už dělali na sto způsobů. My se chceme v inscenaci postupně propadat do vnitřního světa postavy Trepleva. Nebude to klasicky realistické pojetí,“ říká za režiséry Lukáš Trpišovský. Čechovova průlomová hra je přitom nabita dialogy a k činohře vysloveně svádí. „Je pravda, že toho textu tam na to, jak většinou s Martinem Kukučkou pracujeme, zůstalo hodně. Krátili jsme, ale Čechov se brutálně škrtat nedá. I proto je představení delší, než obvykle děláme,“ dodává Trpišovský.

Tam, kde musel text stranou, pracují SKUTR s obrazy. „V Čechovovi jsou občas impresivní momenty, třeba jak někdo cítí, že mu mezi prsty utíká život. To se tam snažíme dostat obrazně,“ popisuje. Vizuálně a pohybově bohaté představení slibují už první fotografie ze zkoušek, scénu má na starosti Jakub Kopecký. „Postupně se na ní odhalí zrcadlová fólie připomínající velké jezero,“ naznačil režisér jeden z obrazů.

„Čechov nás napadl na základě toho, jak Divadlo v Dlouhé pracuje. Jeho Kouzelný vrch byl pro mne jeden z největších divadelních zážitků. Zdejší soubor má smysl pro stylizovanou zkratku a odstup. To chceme v Rackovi využít,“ říká dále Trpišovský. Racek je prý jediný kus ruského mistra, na který si SKUTR zatím troufne. „Je to hra, které nyní rozumím. Mám pocit, že ke Třem sestrám jsem ještě nedorostl,“ uvažuje režisér.

Vedle zaběhlých tváří pražského souboru se v důležitých rolích objeví herci odjinud, Trepleva zahraje Pavel Neškudla, Zarečnou Marie Poulová a Trigorina Petr Jeništa. Premiéra je ve čtvrtek.