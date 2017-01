Zachován pro potřeby čs filmu. První Čech s Oscarem dožil zcela osamocen

Ivan Jandl se narodil 24. ledna 1937 a jeho dětství bylo poznamenáno obrnou, kterou prodělal ve třech letech. Téměř zázrakem se však zotavil, byť lehce napadal na jednu nohu. Hrál na klavír, chodil do rozhlasového Dismanova souboru a dokonce hrál i fotbal.

Počátkem roku 1947 přišli do vinohradského rozhlasového studia filmaři, kteří hledali dětského představitele do hlavní role v chystaném švýcarsko-americkém filmu Poznamenaní (The Search). Drobný blonďáček Jandl je zaujal a nakonec roli ve filmu, který se zabýval poválečnými osudy malých dětí zavlečených za druhé světové války na území nacistického Německa, získal.

Dojímavý příběh sklidil velký ohlas a Ivan Jandl se na čas stal mezinárodní dětskou hvězdou. Koncem roku 1948 získal Zlatý glóbus a další rok i Oscara. Slávu si ale příliš neužil - na slavnostní ceremoniál nesměl a množství nabídek na další role mu tehdejší režim nedovolil přijmout s odůvodněním, že Jandl bude „zachován pro potřeby československého filmu“. Tuzemský film mu přitom příliš dalších hereckých příležitostí nedal, objevil se jen v několika vedlejších rolích, se začátkem padesátých let pak přestal hrát úplně. Po maturitě se navíc nedostal na divadelní fakultu a také jeho rodiče se k herectví stavěli spíše negativně.

V dalším životě vystřídal řadu profesí - pracoval v Klubu čtenářů, byl výtvarným redaktorem, průvodčím na autobusové lince, sboristou kladenského divadla, hlasatelem Českého rozhlasu, telefonním technikem či inspektorem státního podniku Potraviny. Kromě toho hrál ochotnické divadlo.

Zemřel sám a opuštěn ve svém libeňském bytě 21. listopadu 1987 při diabetickém záchvatu. Jeho jméno nese planetka.