Riegerova dlažební kostka, Palackého holub. Vstupte do bytu buditelů

Marie Červinková své hosty posadí do křesel a krátce popíše, kdo a z kterého rohu zdobené místnosti na ně skrze svou podobiznu shlíží. Jsme v bytě Františka Palackého a Františka Ladislava Riegera, dvou příbuzensky spřízněných českých velikánů 19. století, který Národní muzeum otevírá veřejnosti.

Lze tedy nejen nahlédnout do dobového zařízení, ale i nasát atmosféru dozvuků národního obrození a počátků české politiky. Červinková je totiž budoucí Riegerovou snachou; svým hostům popisuje těžkosti s proniknutím do vážené rodiny. Jen o místnost dál pak potkáme Riegerova syna Bohuslava, který ukazuje dlažební kostku (národ se v noci vyjádřil, co si myslí o otcově aktuálním podpisu punktací ve Vídni) a debatuje s námi o svém milostném váhání a třeba i volebním právu.

Výjevy jsou součástí projektu „Prosíme nesahat! Ve vzpomínce na přední českou rodinu“, který návštěvníkům bytu připravil divadelní spolek Pomezí. Mladí umělci loni zaujali stejnojmenným projektem, kdy diváky pozvali do fiktivního příhraničního městečka. Oceňované Pomezí patřilo mezi divadelní zážitky roku (recenze zde).

Nynější kus nemůže být vzhledem k vzácnému interiéru bytu tak interaktivní, přesto však nabízí divákům nevšední a hlavně dobový zážitek. Tvůrcům v čele s režisérem Lukášem Brychtou se hodinovou hříčkou povedlo skvěle navodit atmosféru, navíc se nebojí ani malé recese. V jedné z místností se totiž diváci setkají s trochu vyšinutým průvodcem muzea, který jim ukáže nezvyklou pozůstalost z Palackého rodiny, a to včetně obsahu kapesníku národního velikána.

Soubor Pomezí dále na červen chystají další novinku, v prostorách pražské Usedlosti Mazanka a později i v jičínské Valdštejnské lodžii se diváci budou moci zúčastnit představení Pozvání. Imerzivní divadlo, jak se tento dosud nepříliš obvyklý žánr jmenuje, tak čeká i letní scéna.