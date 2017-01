RECENZE: Smršť hrubých slov chrlí James Franco s nevinností South Parku

Usedlý otec a chápavá maminka vyrazí na svátky za dcerou, kterou místo v univerzitní studovně najdou v domě jejího přítele. Což je výstřední cvok střídající kulometnou palbou vulgarit s odzbrojující klukovskou opravdovostí, ale hlavně miliardář digitální éry, který si krachující tiskárničku vzdorujícího tchána může koupit k svačině.

Titulní otázku Proč právě on? může dceři položit právě jen smyšlený mimoňský tatík. Devětadevadesát procent skutečných dívek by totiž odvětilo – Přece proto, že je to James Franco! – a měly by pravdu. Franco je hlavním, naprosto neodolatelným trumfem snímku od prvé vteřiny, kdy se zjeví příštím příbuzným v plné parádě nahého potetovaného těla s otevřenou náručí, myslí i srdcem. Autor scénáře John Hamburg sice situace vymyslel zábavněji, než je coby režisér nasnímal, nicméně hercovo sólo všechno a všechny kolem zastíní, přebije, doslova převálcuje.

Mimochodem i v tomto ohledu, opět v obráceném gardu, se novinka podobá příběhu Fotr je lotr, kde celé obsazení včetně fádních dam s přehledem přehrával špionský tchán Roberta De Nira. Podobně silný rival teď schází Frankovi, třebaže Bryan Cranston, slavný seriálový Perníkový táta, patří k uznávaným hercům.

Proč právě on? USA, 2016, 111 min Režie: John Hamburg Scénář: Jonah Hill, John Hamburg, Ian Helfer, John Hamburg, Ian Helfer Hrají: Zoey Deutch, James Franco, Bryan Cranston, Megan Mullally Hodnocení: 60 %

Ovšem princip komedie Proč právě on? stojí a padá s Frankovým hrdinou – a také s vymoženostmi jeho sídla od technologických hraček po snobské vychytávky včetně robotky, pro jejíž hlas si boháč najal jednu z hvězd Teorie velkého třesku.

Navíc „chytré“ přístroje moderní doby pomáhají tam, kde se komika dostává do běžných vyměšovacích či erotických kolejí, opotřebovaným nechutnostem totiž dodávají nový vtip, takže ani souboj se supermoderním splachovadlem neuráží. A pokud jde o smršť hrubých slov, Franco je chrlí s nevinností školáků z Městečka South Park, tudíž po prvotním šoku je vlastně přestane vnímat jak rodina nevěsty, tak divák.

Samozřejmě prostá až prostoduchá zápletka vede k očekávanému cíli, ale díky ženichově potrhlé velkorysosti si dopřeje milé zastávky včetně kapely Kiss. Zkrátka distributoři mohli Frankovu nezkrotnou exhibici klidně nasadit už o Vánocích, k nimž se vztahuje. Na rozdíl od českého Manžela na hodinu, v jehož premiéře se obával konkurence, funguje nenáročná rodinná komedie z Ameriky až překvapivě.