Český národní symfonický orchestr doprovodí na turné Priscillu Presley

Priscilla a Elvis se potkali v roce 1959, vzali se 1. května 1967 a manželství vydrželo pět let. Turné The Wonder of You navazuje na loňské vyprodané koncerty v Londýně a je nazváno podle Elvisova stejnojmenného singlu, který v roce 1970 šest týdnů vedl britskou hitparádu.

Priscilla Presley osobně připomene nezapomenutelné okamžiky s Elvisem a jejich život v Gracelandu. „Je pro mě čest vystoupit se symfonickým tělesem a oslavit Elvisovu jedinečnou hudbu,“ říká herečka, která turné také produkuje. Program je průřezem celé kariéry krále rokenrolu, jenž po celém světě prodal více než miliardu nahrávek. „Zahrajeme jak jeho rokenrolové skladby, tak slavné balady,“ přibližuje trumpetista a šéf orchestru Jan Hasenöhrl. Nebudou chybět ikonické písně Always On My Mind, Suspicious Minds, Love Me Tender nebo Can’t Help Falling in Love.

Turné bude mít po Evropě deset zastávek a Česku se bohužel vyhne. Nejbližší koncerty se tak uskuteční 15. května v Berlíně, 21. května v Mnichově a 22. května ve Vídni.

Elvis Presley nahrál více než sedm set písní a vydal na sto padesát alb a singlů, které získaly zlaté, platinové a multiplatinové ocenění. Čtyřikrát získal Grammy včetně za celoživotní dílo. K řadě jeho rekordů patří mimo jiné i 636 vyprodaných show v Las Vegas. Jako voják sice sloužil v americkém kontingentu v Německu, v Evropě ovšem nikdy nekoncertoval.

Herečka a producentka Priscilla Presley účinkovala ve filmové trilogii Bláznivá střela, zahrála si také v seriálech Melrose Place a Dallas.