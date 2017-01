V původním Maigretovi vraždí Češi, na Primě Rusové. Kdo to změnil?

Zabijácká parta Čechů a jejich společná milenka Maria ze Slovenska; to jsou pachatelé série vražd na osamělých statcích, které hrdina detektivek George Simenona vyšetřuje v románu Maigret a jeho mrtvý. I výslech Marii tu tlumočí úředník z československého velvyslanectví.

Britové o Vánocích odvysílali dvě nové adaptace Maigretových případů, které vzbudily vášnivé polemiky hlavně proto, že titulní roli proslavenou Jeanem Gabinem či Brunem Cremerem hraje nečekaně, ale výtečně Rowan Atkinson, představitel Mr Beana. České znění však překvapilo ještě víc.

Ve snímku uvedeném na Primě v úterý večer pod názvem Maigret a případ mrtvého muže však v českém znění na rozdíl od věrné anglické adaptace přisoudili zabijákům ruský původ, včetně charakteristiky „nevzdělaných vesničanů z východu“.

Proč Prima změnila britskou verzi, kde v souladu s knižní předlohou hovoří s vrahy překladatel z češtiny? Vedoucí oddělení dabingu FTV Prima Jaroslav Richter vysvětluje: „Záměna národností ve filmu Maigret a případ mrtvého muže byl od počátku nutný záměr, protože bylo potřeba se vypořádat s odlišením jazyků v případě českého znění.“

„Odlišit jazyk v rámci tlumočení, v originálním znění – angličtina vs. čeština, v českém znění bez úpravy národnosti by to byla čeština vs. čeština, což by mohlo působit rušivě a nevystihlo by to dostatečně podstatu záměru autora. Tedy dostatečné odlišení západní a východní kultury, tedy i jazykové bariéry,“ dodává.

Britská ITV uvedla o svátcích dva premiérové příběhy s Atkinsonem, jež Prima převzala pod názvy Maigret klade past a Maigret a případ mrtvého muže. Dobovou Paříž 50. let si v noirovém duchu zahrála Budapešť a také obsazení je mezinárodní. Dva české, na Primě ruské zabijáky představují maďarští herci a jejich „včelí královnu“ Marii rumunská herečka Anamaria Marinca.

Originální úryvek z filmu najdete na videu.