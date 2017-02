Moje malá úchylka. Cina hraje v detektivní parodii, které máme tak rádi

NoD: Evropa

Pražský experimentální prostor přichystal na středu premiéru inscenace Evropa, kterou Viktorie Čermáková zrežírovala na základě textu současného britského dramatika Davida Greiga. „Naše městečko leží na hranici, někdy na téhle straně a někdy zas na té druhé, ale vždycky na hranici. Jsme proslulí díky polévce, díky továrně na žárovky a díky tomu, že jsme na hranici,“ zní citace v záhlaví kusu. Hraje se zde o dvou uprchlících, kteří se ocitnou na nástupišti v malém městě kdesi uprostřed nepojmenované postkomunistické země. Jenomže tohle nádraží bylo právě uzavřeno, vlaky už tu nezastavují.

A studio Rubín: Moje malá úchylka

Ve stejný den se další malá pražská scéna pochlubí premiérou původní české hry Tomáše Dianišky. V režii Adély Laštovkové Stodolové se představí zde prověření herci Jan Cina, Petr Vančura či třeba Hana Vagnerová (v alternaci s Berenikou Kohoutovou) a Andrej Polák. Tvůrci slibují detektivní parodii „ve stylu detektivních parodií, které máme tak rádi“. Čtyři lidé jsou pozváni do luxusní rezidence, kde se stane vražda. A pak ještě jedna. Všichni jsou podezřelí a všichni mají motiv.

Divadlo Kámen: Přibližně dvaatřicet zubů

A menší pražská scéna do třetice, karlínské Divadlo Kámen chystá na čtvrtek premiéru konceptuální inscenace, jejíž text připravil režisér Petr Odo Macháček na základě úryvku románu Svatá kniha vlkodlaka, jehož autorem je Viktor Pelevin. Macháček v kusu pracuje s intimitou, kterou dává do protikladu k intenzivnímu rituálu. „Právě protiklad silného rituálu a zároveň odhalenosti by měl hercům a divákům otevřít zajímavé dimenze vnímání,“ říká. Součástí představení jsou i krátké přednášky na předem neurčené téma, o které se postará divadelní doyen Miloš Horanský. Premiéra je předzvěstí chystané proměny, jíž Divadlo Kámen v březnu projde.