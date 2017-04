GLOSA: Klus naboso, Marpo s kytarou a Majáles na blátě

Páteční průtrž mračen udělala z travnaté plochy Majálesu v pražských Letňanech jeden velký bahňák. Pořadatelé se snažili situaci nějak zachránit, ale příroda řekla ne a sobotní větší či menší přeháňky udržovaly situaci neustále bezvýchodnou, až bezprůchodnou.



Přidružený Utubering na tom díky zpevněnému povrchu podle všeho byl o něco lépe, ale v hlavní části areálu bylo zase o to víc zábavy.

Marpo a Troublegang (Pražský majáles, 29. dubna 2017)

Večer na hlavním pódiu patřil Tomáši Klusovi, No Name a Marpovi. Klus byl už od desíti hodin jedním z interpretů, kteří se aktivně zúčastnili studentského průvodu a zdálo se, že byl i díky tomu v patřičné náladě. Na pódiu pařil možná o něco víc, než by snesl regulérní koncert. Nicméně na studentské oslavě to přišlo vhod.

Odskočil si také přímo mezi lidi pod pódiem, předtím se ovšem zul, takže se zpátky na stage vrátil zabahněný minimálně po kotníky. Nezdálo se však, že by mu to jakkoliv vadilo.

Živelné a nevázané Klusovo vystoupení vystřídala show slovenských No Name. Profíci ve všech ohledech odehráli standardně dobrý koncert bez větších překvapení. No Name prostě jedou na jistotu, jejich příznivci se budou vždy dobře bavit, písničky jsou pokaždé perfektně odehrané a je jedno, jestli jde o Majáles nebo zastávku turné.

Normálně by tahle show mohla být vyvrcholením celé akce, ale pořadatelé se tentokrát rozhodli, že program na hlavním pódiu uzavře Marpo se svým Troublegangem.

Smělý krok, ovšem ukázalo se, že funguje. Marpo zcela očividně pokročil na své cestě ze škatulky „rapper“. Od začátku jej doprovázely živá kytara, baskytara a bicí. V písni Nic nekončí dokonce vzal do ruky Les Paula a doprovázel se na kytaru taky, později hrál i na akustiku a bicí, což však u bubeníka Chinaski není tolik překvapivé.

Energická show plná ohňů a ohňostrojů a Marpo s kolegy na dlouhém molu vyřvávající hesla do davu publikum skutečně strhli. Stejně jako třeba na loňském koncertu v Malé sportovní hale, i tady Marpo vystavěl velkou scénu s postapokalyptickými motivy a obřím torzem Sochy svobody.