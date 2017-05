Pražské jaro míří pod širák. Letos ho čeká senzační zahájení

Tradice zahajovat festival kultovním dílem české klasiky je dlouhá a třebaže úvodní koncert zůstával v minulosti většinou v rukou českých hudebníků, po sametové revoluci začaly dostávat šanci i zahraniční orchestry.

Z nich nejvýznamnější jsou právě Vídeňští filharmonikové, kteří sice na Pražském jaru už dříve hostovali, nikdy ho však nezahajovali. A ve spojení s Danielem Barenboimem, jedním z nejproslulejších dirigentů současnosti, jenž si navíc získal respekt úsilím o sblížení Židů a Palestinců, je to událost takřka senzační.

Piknik na Kampě

Za pozornost stojí, že Barenboim k přípravám přistoupil neobyčejně důkladně. Nechal si poslat záznam legendárního provedení Mé vlasti Rafaelem Kubelíkem z roku 1990, loni dílo napřed „zkusmo“ provedl se Staatskapelle Berlin, jíž šéfuje, pak je nastudoval již s Vídeňskými filharmoniky a uvedl na koncertech v několika evropských městech. Ještě včera společně hráli v Mnichově. Ostatně o zákulisí příprav chystá televizní dokument režisér Martin Suchánek. Natáčení dokončí během pátečního provedení a sobotní reprízy.

Vstupenky na zahajovací koncert vždy zmizí nejrychleji, tentokrát to platilo dvojnásob. Také proto bude Má vlast živě přenášena do parku na Kampě. „Už od páté hodiny začne doprovodný program. Akce se koná za každého počasí a vstup je volný. Sedět se bude v trávě, proto doporučujeme vzít s sebou deky. Přímo na místě lze zakoupit občerstvení v piknikovém stylu,“ upřesňuje tiskový mluvčí festivalu Pavel Trojan. Koncert navíc odvysílají kina v Hradci Králové, Hodoníně, Chomutově, Jablonci nad Nisou, Kopřivnici, Lišově, Mostě, Náchodě a Velkých Přílepech. I do nich je vstup zdarma.

Flamenco i čínské tance

Pražské jaro však přirozeně nabízí i další atraktivní večery. Hned příští týden přijede světoznámá německá sopranistka Diana Damrau, známá i z kinopřenosů z Metropolitní opery. Zazpívá árie z oper Verdiho, Belliniho a dalších autorů.

Po ní se představí s Českou filharmonií a dirigentem Kristjanem Järvim pianista Lukáš Vondráček, který na sebe loni strhl pozornost, když vyhrál renomovanou a náročnou Mezinárodní hudební soutěž královny Alžběty v Bruselu. Ve finále porotu nadchl Klavírním koncertem č. 3 Sergeje Rachmaninova a stejného autora zahraje i na festivalu. Pouze vymění koncerty, tentokrát si vybral ten s číslem čtyři.

V programu též lákají skladby Bacha, Rameaua a jiných autorů v podání britského orchestru dobových nástrojů Orchestra of the Age of Enlightenment, který přijede s dirigentem Williamem Christiem, jenž je ve světě staré hudby už legendou.

Festival navíc připravil „alternativní“ linii. Kromě jazzových projektů nabídne například „španělskou řadu“, kterou zahájí už tuto neděli zpěvačka flamenca Rocío Márquezová. V následujících dnech vystoupí španělské kytarové kvarteto EntreQuatre a soubor Concerto Zapico, který tvoří tři bratři. Na opačný konec světa, do Číny, zavede diváky Shanghai Dance Theatre, který kombinuje tradiční čínské tance s moderními inspiracemi.

Hodně koncertů je vyprodaných, na některé ještě zbývají poslední vstupenky.