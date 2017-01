Český trikař v Rozstřelu prozradí, jak na speciální efekty pro Hollywood

Diváci ani netuší, co všechno vzešlo ze studia v pražských Vršovicích. V Pádu Londýna třeba naši specialisté zařídili výbuch Westminsterského paláce a následné zřícení jedné z věží na projíždějící autobus, ve válečném Městě 44 odpálili celý most, do honiček páté Smrtonosné pasti přidávali kulisy Moskvy.

V současné tvorbě se o triky zpravidla dělí více studií z různých končin světa, naši trikaři tak pracovali třeba pro akční hity Wolverine, Warcraft či Bod zlomu, kde vytvořili pád snowboardu do hlubiny či průjezd motorky sklem. Robert Zemeckis jim zadal Muže na laně a Spojence, oslovil je i George Lucas.

„Zabralo to deset měsíců a byla to pro nás obrovská zkušenost na úplně nové úrovni,“ líčili lidé z UPP spolupráci s otcem Hvězdných válek na příběhu Rudé ocasy. Podíleli se na něm totiž společně s Lucasovou firmou ILM - Industrial Light & Magic. Jak triky dělají a na čem nyní pracují? Ptejte se zde.

