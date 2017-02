Koho baví Trpaslík? V Rozstřelu odpoví scenárista Petr Kolečko

Stížnosti ze strany diváků obdržela i Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV): „Na pořad Trpaslík Rada skutečně dostává opakovaně stížnosti diváků kvůli výskytu vulgarismů, resp. Rada dostala stížnosti ke všem zatím odvysílaným epizodám tohoto seriálu,“ sdělil iDNES.cz její předseda Ivan Krejčí.

Petra Kolečka se můžete ptát už nyní zde Rozhovor se scenáristou sledujte v pondělí od 12:30

Sám Kolečko nazval Trpaslíka „laskavě krutou pohádkovou komedií“ a na otázku, zda se tvůrci nebáli trapnosti, odpověděl: „Trapnost, to je typický atribut naší tvorby. A té my se teda skutečně nebojíme. Myslím, že i Terminátor se víc bojí smrti než my dva trapnosti.“

S Prušinovským pracoval Kolečko už na Okresním přeboru a Čtvrté hvězdě, psal sitcom Marta a Věra či komedii Správnej dres, podílel se na Vinařích a v březnu jde do kin životopisný Masaryk, o jehož scénáři se dělil s Alexem Königsmarkem a režisérem Juliem Ševčíkem.

Navzdory spoustě titulů, které má za sebou, oslaví Kolečko v březnu teprve třiatřicáté narozeniny. Z jeho divadelních titulů se dočkaly filmové podoby Padesátka nebo Zakázané uvolnění, v současné době autor pracuje na seriálu Most. Otázky pro Petra Kolečka můžete posílat zde.