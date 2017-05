Pohřeb až zítra? Psala jsem o své rodině, přiznává Natálie Kocábová

„Já se svou rodinou inspirovala. Rytmem jejich hádek, sklony k melodramatu i rodinnými tématy. Ale už hozením na papír se z ní stala jiná rodina, a když jsem to poprvé uviděla zinscenované, už bych svou rodinu v některých místech dokonce nepoznala,“ říká Kocábová.

„Když jsem hru psala, dost jsem jim tím vyhrožovala, byla to má forma reakce na nějaké rodinné záležitosti. Dnes už trpělivě vysvětluji, že je to univerzální text, i má rodina je dnes jiná,“ ubezpečuje.

Neprobádané území

Na scénu totiž v předvečer babiččina pohřbu pozve matka do rodinné vily členy svojí původní domácnosti, aby v míru a shodě povečeřeli. Plány na poklidné setkání se však rychle začnou hroutit. S výjimkou matčina přítele Jiřího se tu totiž všichni cítí být na svém území a všichni na něm hodlají prosadit hlavně svoje názory. „Je to signifikantní bojové a minové pole pro spoustu rodin. Stereotypní a zároveň často neprobádané území,“ charakterizuje Kocábová motiv rodinné večeře. Režie se chopil ředitel Švandova divadla Daniel Hrbek, kus míří na zdejší hlavní pódium.

„Jde o nádhernou scénu Hugo Čačka. Je realistická, což jsem chtěla. Vkusná a čímsi mrazivá. Já napsala sice původní text, ale jen žasnu, co s ním dovede režie a scéna a vše kolem, je to pro mě neuvěřitelná zkušenost,“ chválí si Kocábová spolupráci se smíchovskou scénou. Sama se však prý účastnit zkoušek odmítla. „Jednak jsem věděla, že Dan Hrbek by to nechtěl, a hlavně jsem to nechtěla já. Moje role je napsat text. Jeho role je ho zinscenovat. Oba jsme si vzájemně konzultanty během jedné nebo druhé činnosti, ale respektujeme naši spolupráci, která stojí na tvůrčím dialogu,“ uzavírá.

Na velké scéně Švandova divadla se objeví Bohdana Pavlíková jako Matka, už nyní v sexy póze shlíží z velkého plakátu na fasádě divadla. Robert Jašków si zahraje jejího bývalého manžela, dcery pak Natálie Řehořová a Beáta Kaňoková. V dalších rolích se představí Cyril Dobrý nebo Adam Ernest a Luboš Veselý. „Ještě budete rádi za svoji rodinu!“ dodává divadlo k inscenaci.