Film o nejhrubším sexuálním násilí je kontroverzní, vědí tvůrci Pírka

Natočili jej syn skladatele Karla Svobody Petr Klein Svoboda a jeho žena Lucia Klein Svoboda. „Vznikl podle pravdivých událostí a osudů,“ říká autorka, která si v Pírku i zahrála.

Objevily se protesty kvůli přemíře násilného sexu na plátně?

Samozřejmě. Film je kontroverzní. Snažili jsme se problematiku zachytit tím nejčistším a nejpravdivějším způsobem, jak to jen šlo. Téma však není nepříjemné jen normálnímu divákovi, vždyť kdo se rád dívá na utrpení jiného člověka, ale také v kruzích, které se na sociálním systému přiživují. Od začátku jsme neustále naráželi na zastrašování.

Kdo vyhrožoval?

Tam „dole“, kde se podobné věci běžně dějí, se o nich mluví beze strachu, zato kdo se bál, zejména svých šéfů, byli zaměstnanci státních institucí, které mají takové projekty podporovat. Nicméně slíbila jsem dívkám a chlapcům, že se o tom lidé dozvědí. Nechtěli jsme moralizovat ani vnucovat svůj názor, samozřejmě spousta lidí by byla nejradši, kdyby o nás nebylo slyšet.

Změnilo se něco po premiéře?

Na Slovensku se z látky Pírka na chvíli stalo celospolečenské téma i díky Rytmusovi, který dělal soundtrack. Politici se před kamerami bili do prsou, co všechno a jak změní, ale teď z lidskoprávních institucí ani nezvednou telefon a už vůbec nezavolají zpátky. Naši hrdinové jsou ztracení, nikým nehledaní lidé. Společnost je řetěz a řetěz je tak silný jako jeho nejslabší článek.

Jaká byla návštěvnost Pírka na Slovensku?

Říkají, že na takový typ filmu zázračná. Ale mně to nestačí. Je mi líto, že Slováci nechodí do kina na vlastní tvorbu, ale vzhlížejí ke kultuře jiných, „lepších“. Kultura je jednou z mála věcí, co dělá národ národem. Pokud nebudeme podporovat vlastní umělce, čím se identifikujeme? Korbáčiky? Lidé pasivně přijímají manipulativní, ohlupující, oslepující a život určující demagogie. Pro mě těžká dekadence.

Pírko je váš i manželův debut, hodláte pokračovat?

Snažíme se. Máme scénáře i koproducenty, ale tentokrát by měl stát pomoci. Témata neprozradím, i když vím, že u nás se nic neutají. Snad se ještě nedonesla k těm, kdo vyprodukují cokoliv. Poznáte je podle toho, že jsou šedí, netalentovaní a mají velké uši.