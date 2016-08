Američany si snadno získáte, ale snadno i ztratíte, tvrdí Aristone

Aristone následně koncertoval po Spojených státech, kde slavila dílčí úspěch i jeho nahrávka. Nyní desku vydává fyzicky i v Česku. „Je to určené hlavně fanouškům, kteří si desky rádi kupují na koncertech. Tam jsem jich ostatně prodal nejvíc,“ komentuje Aristone fakt, že v elektronické podobě si jeho písničky samozřejmě mohou Češi přehrát už delší dobu. „Já už to považuju za součást merchandisingu, jakou jsou třeba trička,“ dodává. „Další nahrávku bychom dokonce rádi vydali i jako vinyl.“

Další nahrávkou se přitom nutně nerozumí dlouhohrající deska. „Se Sachou nám vyhovuje natáčet ‚épéčka‘, protože je můžeme vydávat častěji. Udržujeme tím kontakt s fanoušky a taky jsem hrozně netrpělivý. Když mám pět nových písniček, tak chci, aby je už někdo slyšel,“ vysvětluje Aristone, že klasické album není nezbytně v nejbližším plánu. „Ale přiznám se, že velká deska mě taky láká,“ dodává.

Aristone má za sebou letošní americké turné, na kterém vystupoval jako předskokan písničkáře Marka Broussarda. „Neskutečně mě to posunulo dopředu. Převážně jsem tam hrál sám s kytarou nebo ve dvou s kytarami. A to je styl – hodím tě do vody a plav!“ popisuje zážitky ze Spojených států. „Ze začátku to byl hrozný stres, ale naučil jsem se to brát jako výzvu. Jako muzikanta, který zpívá anglicky, mě obohatil přímý kontakt s tamní kulturou. Taky jsem se díky tomu v angličtině dost zlepšil.“

S celou doprovodnou kapelou Peter Aristone také absolvoval česko-slovenské turné s Teamem, takže má přímé srovnání. „Je to jiné publikum, jiná mentalita. Tady jsme hráli v prostorech o hodně větších a obojí má svá pro a proti. Američané se chodí na koncerty trochu víc bavit. Jsou jásaví, otevření, ale nikdy nevíte, co je pravda. Snadno si je získáte a stejně snadno je ovšem i ztratíte,“ líčí náturu publika za oceánem.

Na podzim se Aristone chystá koncertovat v Česku a na Slovensku, 15. září vystoupí v pražském klubu Slušnej kanál. „Vstup je zdarma, takže žádné výmluvy,“ směje se.