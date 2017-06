VIDEO: Pekař odhaluje své Vrcholky a pády. Vrátil se na taneční parket

„Příběh klipu Vrcholky a pády se začal psát před pár lety, kdy se mi podařilo přemluvit k trvalé spolupráci kamaráda a kameramana Ondřeje Soukupa. Tak vznikla videa Tančím, Bohyně, Nikola, Za tebou, Letní, Dokud mám pro co dýchat a spousta dalších. Vrcholky a pády jsou průřezem všech těch příběhů a jakýmsi pokorným návratem na všechna místa, kde jsme kdy natáčeli,“ říká k novince Pekař.

„Nejhorší byl návrat na taneční parket. Pekař viděl poprvé téměř po roce a půl svoje trenéry a parket, kde prožil dvacet let. Bylo na něm vidět, jak moc mu tanec chybí a jakou cenu muzice obětoval. Nicméně je to člověk s vizí, tak ví co dělá,“ tvrdí Soukup.

O produkci skladby se postarali Kuba Ryba a Petr Lebeda z kapely Rybičky 48, s nimiž Pekař dlouhodobě spolupracuje. Přes léto chystá písničkář vystoupení na festivalech včetně Rock for People či Sázavafestu.