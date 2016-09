Být ve společnosti Biebera a Swiftové je bláznivé, říká Passenger

Britský hudebník, vlastním jménem Mike Rosenberg, hrál v kapele naposledy v roce 2009. Nesla právě název Passenger, který si potom ponechal jako pseudonym i na sólové dráze. „Pro přátele jsem Mike a lidé, kteří mě zastavují na ulici, mi většinou říkají Passenger, ale můžete si vybrat,“ říká písničkář. A funguje to prý taky trochu jako hranice mezi soukromým a hudebním životem. „Je dobré to oddělovat. Ne, že bych nad tím tehdy takhle přemýšlel, ale teď jsem rád, že to tak je.“

Turné s kapelou je podle Passengera zcela nová výzva a domnívá se, že by to mohl být zážitek především pro fanoušky, kteří už některý z jeho sólových koncertů navštívili. „Se stejnou kapelou jsem natočil i chystanou desku. Písničky, které jsem napsal, podle mě potřebovaly větší aranže – bubny, smyčce a takovéhle věci. No a když jsem si album poprvé poslechl, říkal jsem si, že celá nahrávka je příliš mohutná na to, abych ji na koncertech odehrál jen já sám s akustickou kytarou,“ vysvětluje svůj návrat k doprovodné kapele.

„Navíc jsou to moc fajn lidi, takže bude super se sebrat, nastoupit do autobusu a vyrazit na turné. Bude míň místa, ale víc zábavy,“ směje se. „Právě jsme začali zkoušet, tak uvidíme. Ale myslím, že mě hraní s kapelou nakopne.“

Dosavadní Passengerovy koncerty byly pouze s kytarou, i tak dokázal utáhnout třeba hlavní scénu na Colours. I navzdory tomu, že vedle zpívání hodně, opravdu hodně mluvil. „Myslím si, že vyprávění příběhů a vtipů je dobrý způsob, jak udržet pozornost publika, když jinak máte jen kytaru. Ale je pravda, že v zemích, kde nemluví plynně anglicky, se to snažím omezovat. Na Ostravu si pamatuju, moc jsem si to užil. A přiznávám, že jsem byl asi trochu upovídaný,“ říká.

Mimo jiné vtipkoval i o tom, že má jediný hit, ale klidně jej zahraje desetkrát za sebou, když bude publikum chtít. „Nikdy jsem nečekal, že bych měl byť jedinou slavnou píseň. Takže obrovský úspěch Let Her Go je takový bonus,“ přiznává písničkář. „A miliarda přehrání na YouTube? To je bláznivé! Takových písní je asi jen dvacet, od lidí jako Justin Bieber, Taylor Swiftová nebo Ed Sheeran. Skvělá společnost!“