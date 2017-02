Po Velkým bijáku a Děsným dojáku chystají i parodii Star Wars

14:59 , aktualizováno 14:59

Specialisté na parodie, kteří mají za sebou snímky Velkej biják, Děsnej doják nebo Scary Movie: Děsnej biják, si nyní troufnou i na slavnou vesmírnou ságu. Aaron Seltzer a Jason Friedberg ohlásili projekt s názvem Star Worlds Episode XXXIVE=MC2: The Force Awakens The Last Jedi Who Went Rogue.