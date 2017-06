Pan Tau se v roce 2020 vrátí na obrazovky. Nové díly natočí Němci

Začalo to zničeho nic. Nad letní Prahou zafoukal vítr a jeho vír přinesl košili, boty, buřinku a deštník. Vše se zázrakem zmenšilo a dopadlo na malou loutku schovanou za obrubníkem vinohradské ulice – to je úplně první scéna němého pilotního filmu Pan Tau z roku 1966, který by se měl brzy vrátit.