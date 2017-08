Neuchopitelný fenomén Ovčáček se vrací. Vyhlíží prezidentskou debatu

„Po pražské derniéře jsme téma uzavřeli. Kdyby v květnu nepřišly tanečky kolem výkladu ústavy, tak bychom do toho nešli,“ vysvětluje Michálek. I za novinkou podle něj stojí rozhodnutí reagovat na aktuální situaci, kvůli divadelním prázdninám se však další politický kabaret dostává ke slovu až nyní.

„Znovu je to na pět zkoušek, znovu je to spontánní. Květnové události byly impulzem, ale týká se jich jediná scénka. Hlavní rámec tvoří prezidentská superdebata, jsme tedy paradoxně někde v lednu 2018,“ líčí.

„Hlavní figurou zůstává stále neuchopitelný fenomén Jiří Ovčáček, dále nastupují dvě klíčové postavy – Andrej Babiš a folkový zpěvák Tomáš, který se snaží se situací něco dělat; reprezentuje vnitřní pnutí v nás samotných,“ nastiňuje ředitel zlínské scény premiérový děj.

V hlavní roli se opět objeví Marek Příkazký. „Nijak speciálně jsem se připravovat nemusel, ale přiznám se, že se od února z té postavy trochu vyklouzl. Příprava byla stejná jako v případě prvního dílu - sledoval jsem projevy, rozhovory ve studiích, čtu jeho Twitter,“ popisuje herec.

„Na ulici mne lidé nepoznávají, možná je to i díky tomu, že to líčení na pana Ovčáčka je hodně výrazné,“ reaguje Příkazký na dotaz, zda se v běžném životě setkává s nějakými reakcemi kolemjdoucích.

Nové představení má podtitul Tingl Tangl, s tvorbou dvojice Suchý-Šlitr to však nic společného nemá. „Je to jednoduché. Jiří Ovčáček jednou v pořadu Máte slovo u Michaely Jílkové řekl větu: ‚No, tak vy tady z toho děláte tingl tangl.‘ A mne to natolik fascinovalo, že jsem to použil,“ směje se režisér.

Divadlo už před prázdninami lákalo, že se v pokračování objeví další postavy veřejného života, vedle Babiše zvalo na Kocába či Kajínka. „Během zkoušek se dělo spoustu věcí, ale kupodivu jak Kocáb, tak Kajínek zůstali,“ slibuje Michálek.

„Ovčáček Městské divadlo Zlín velmi zpopularizoval, ale vždy zdůrazňuji, že by nevznikl bez inscenace Dobré mravy Anny Petrželkové, které jsou také angažované či bez zatím prvních dvou dílů trilogie Baťa, kterou jsou také angažované. Atmosféra v našem baráku k tomu prostě směřovala,“ upřesňuje Michálek. I přes velkou navštěvovanost prý však nepřesahuje popularitu divadelní adaptace Žítkovských bohyní.

Novinka Ovčáček miláček tentokrát nemá v plánu žádná hostování po republice, ovšem o přenosech do kin se znovu uvažuje. „Jedno přání máme: kdyby po zhlédnutí tohoto kabaretu se lidé emotivně rozhodli a šli volit, bylo by to skvělé,“ doplňuje Michálek a dodává, že každou reprízu opět doprovodí debata tvůrců s diváky.

Video lákající na přenosy do kin u prvního představení: