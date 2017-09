David Prachař bude na Štvanici Orfeus, Mick Jagger i Klaus Kinski

„Moje role je Orfeus, spolu s Lucií Trmíkovou, která je Eurydika, tam s námi hrají ještě tři nebo čtyři tanečnice. Text se týká těchto dvou postav,“ vysvětluje herec, který spolu se zmíněnou Trmíkovou na kusu pracuje v osvědčeném týmu s režisérem Janem Nebeským a tanečním souborem 420PEOPLE. V této sestavě mohou mít diváci v paměti několik let starý vydařený kus Peklo – Dantovské variace, který uvedl Experimentální prostor NoD (recenze zde).

Aktuální plenérová novinka chystaná poblíž Vily Štvanice však vznikla pod hlavičkou projektu Antická Štvanice, který soubor Tygr v tísni loni zahájil uvedením jiné starověké klasiky Oresteia (více zde). Nynější díl plánované antické série vychází z Ovidiových Proměn, na které dramaturg Martin Hýča nabalil postavu Micka Jaggera a dotkne se událostí okolo tragického koncertu Rolling Stones v Altamontu.

Komplikovaná variace

„Když to řeknu zjednodušeně, tak jde o problém umělce a zároveň obyčejného občana, tedy někoho, kdo žije umělecký i občanský život,“ vysvětluje Prachař. „Zazní i texty Klause Kinského podle vzpomínek jeho dcery. Takže je to docela komplikovaná variace na zmíněné téma, ale dohromady by to mělo dávat smysl,“ pokračuje herec. „Hovoříme o tom, že někdy jsou ti umělci do sebe zahledění, což byl i případ Orfea,“ dodává.

Tvůrci se pokoušejí najít paralely mezi antickými mýty a mýty dnešní doby. „Orfeova cesta do podsvětí je zpupně odvážná, člověk ji může brát i jako projev arogance. Na druhou stranu je takové cesty skutečně schopen, což ve výsledku potvrzuje jeho výlučné nadání,“ uvažuje Hýča. „Naše mediální realita přetéká příběhy nových Orfeů, geniálních umělců, kteří tančí na hranici života a smrti a dříve nebo později se zřítí do propasti,“ doplňuje.

Orfeus má premiéru 9. září, na Štvanici bude k vidění až do 20. září. Tygr v tísni diváky láká i na doprovodný program, kde se seznámí s tvůrci.