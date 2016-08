Kompletní krvavá Oresteia. Štvanici čeká příběh o pomstě a rodinném sváru

„Aischylův text jsme si značně upravili, v původním znění to má až sedm a půl hodiny. Snažíme se jít cestou aktualizace,“ předesílá Kubák. Oresteiu proto nezasadil do antických kulis. Se souborem sídlícím v kulturním centru Vila Štvanice zve diváky po patnáct večerů na neobvyklé plenérové představení, každá část trilogie totiž bude mít v rámci ostrova specifické umístění.

„Nejde o žádnou násilnou aktualizaci, dá se to v podstatě hrát tak, jak je, není třeba nic zoufale přeinterpretovávat. Příběh, touha po pomstě a spravedlnosti, rodinný svár - všechno tohle funguje bez jakýchkoli kulis. Je to učebnice dramatického jednání a situací,“ upozorňuje Kubák na atraktivnost antické látky, k jejímuž ztvárnění prý tíhl spolu s dramaturgyní Marií Novákovou už od školy.

Oresteia je jedinou zachovalou starořeckou trilogií. Vyrůstá z mytologie, z okruhu bájí o tragickém prokletí královského rodu Átreovců, kde dávná krvavá vina dopadá na další pokolení a vede k nekonečnému řetězu násilí a zločinů.

„Existuje asi deset let starý báječný překlad od Petra Borkovce a Matyáše Havrdy, kteří hovoří moderním jazykem. Byl určen pro Rajmontovu inscenaci v Národním divadle,“ reaguje Kubák na obavy, zda kus není přeci jen dnešním divákům příliš vzdálený. „Oresteia možná leckoho odradí tím svým rozsahem, ale my jsme se k tomu upnuli proto, že tím chceme odstartovat sérii Antická Štvanice,“ dodává. Začínající projekt by se měl opakovat každoročně, už příští rok bude na Štvanici režírovat Jan Nebeský, v dalších letech se pak zapojí Divadlo Letí či Geisslers Hoffcomedianten.

V roli Agamemnona se představí Jan Jankovský v alternaci s Tomášem Petříkem. Klytaimestru předvede Lucie Trmíková či Apolena Veldová. Bohyní Athénou bude Marie Štípková, roli Apollóna ztvární Aleš Bilík.

Představení v přírodních kulisách začíná vždy v 19:30 a trvá dvě a půl hodiny. V rámci doprovodného programu Antika ve spárech diváka jsou pro diváky od 11. do 13. září připraveny workshopy vedené členy inscenačního týmu na téma režie a dramaturgie, scénografie a herectví. Podrobnější program na stránkách projektu.