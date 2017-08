Jen na Okoři se mohlo stát, že se Macháček ráno probudil vedle Hapky

Festival se koná předposlední srpnovou sobotu už posledních osmnáct let a patří mezi nejoblíbenější jednodenní hudební přehlídky u nás. Nabízí také silné obsazení.

Program zahájí ve 14 hodin kapela Eddie Stoilow, následovat budou Václav Neckář se skupinou Bacily nebo Vypsaná fixa.

„Zahrajeme to, co nás zrovna napadne, my totiž nikdy nemáme stejný playlist. Ale jedno je jasné, určitě tam budou i písničky z nové desky. Třeba Limity nebo Robí Valentýn. To jsou jasné hiťáky,“ prozrazuje zpěvák kapely Vypsaná fixa Márdi.

Jak se večer nachýlí, dojde na vystoupení Marka Ztraceného, který letos slaví deset let na scéně a k vzpomínkám na začátky řadí právě Okoř. „Tenkrát to totiž byl můj první festival v životě, na kterém jsem hrál. Psal se rok 2009. Měl jsem z toho nervy a na sobě příšerné modré triko s Tomem a Jerrym,“ líčí.

Dobré vzpomínky na Okoř má i Miro Žbirka, který zde bude letos hrát počtvrté a festival má spojený hlavně s jeho organizátorkou Hanou Petřinovou. „Díky ní je Okoř taková, jaká je,“ tvrdí Žbirka.

Program uzavřou dvě festivalové stálice – kapely Mig 21 a No Name. „Vzpomínám, jak jsem se po festivalu v roce 2001 ráno neplánovaně probudil s Jirkou Macháčkem vedle pana Hapky v jeho domě,“ vzpomíná bubeník Mig 21 Jan Hladík.

„Dům byl nedaleko už sbaleného pódia, jen uprostřed louky stálo naše auto zasypané kelímky od piva. Nechali jsme mistra v klidu spát, skočili do auta a rychle jeli na nedaleké pole, kde jsme fotili titulní fotku na naši první desku. Na to se prostě zapomenout nedá,“ dodává.

Vstupenky v předprodeji stojí od 490, na pokladně hradu Okoř 540 a na místě v den konání 590 korun. Děti do výšky 140 centimetrů mají v doprovodu rodičů vstup zdarma.