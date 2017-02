S Gregorym Porterem slaví cenu Grammy i Ondřej Pivec, nositel Andělů

10:48 , aktualizováno 10:48

Druhé Vánoce. Tak popsal dvaatřicetiletý Ondřej Pivec své pocity, když album Gregoryho Portera Take Me To The Alley, na němž se český rodák podílel, získalo cenu Grammy za nejlepší jazzové vokální album roku. Kdo je muzikant, kterého fanoušci žánru uznávají a jiní o něm sotva vědí?