Byl jsem rockový kytarista, ale jen chvíli, prozrazuje Ondřej Havelka

Byť máte s režírováním mnoho zkušeností, tak je Hastrman váš první celovečerní film určený do kin. Otázka je tedy jasná: Proč až teď?

Je to docela zvláštní věc. Asi před dvaceti lety jsem natočil takovou sérii klipů, kterou částečně produkoval Čestmír Kopecký. Jemu se ty klipy moc líbily, a tak mi nabídl, abych s ním udělal film. Dvacet let nám ale trvalo, než k tomu došlo.

Když jste režíroval poprvé operu, konkrétně kontroverzní dílo Nagano, šlo hned o Národní divadlo. Tentokrát byl váš první celovečerní počin prezentován ještě před dotočením přímo na karlovarském filmovém festivalu. Nejste přeci jen trochu nervózní z výsledku a jeho přijetí?

Všechno se dá obrátit do pozitiva, či negativa. Je to ode mě docela velká drzost. Ale vzhledem k tomu, že už jsem přeci jen něco natočil, tak jsem si na tohle sousto troufnul.

Přeci jen pro řadu vašich příznivců jste především swinger. Musíte mi ale objasnit jednu věc. Údajně jste si na svá vystoupení léta vozil písek z New Orleans. K čemu jste ho na pódiu potřeboval?

Vozil jsem si vždycky s sebou různé druhy písku. Teď momentálně stepuju na propraném akvarijním písku.

Povězte, co vůbec posloucháte, když třeba jedete v autě? Je to pokaždé jedině swing?

Ne. Jsou to různé věci. Často se vracím ke skutečné hudbě mého srdce, a to jest bigbít šedesátých let.

Vy jste začínal na bigbítu?

Ano, byl jsem rockový kytarista, ale jen velmi krátce. Měl jsem dlouhé vlasy a elektrickou kytaru.

Na to jste tehdy balil děvčata?

Ano, ale nedařilo se. (smích)