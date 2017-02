Oceán se zpěvačkou Jitkou Charvátovou se v klipu, který vytvořili Jan C. Löbl a Dominik Žižka, nehalí do peřin, ale do jehličí. Atmosféru písně dotváří velmi temné pojetí videa.

Petr Kučera a Jan Vozáry se s Charvátovou a doplnění i dvorním textařem skupiny Petrem Honsem vrátili jako Oceán v roce 2011. Loni vydali po čtvrtstoletí album Ve stínu. To se nyní dočká také vinylu, který vyjde v limitovaném nákladu tří set kusů. Ty budou očíslované a kapelou podepsané.