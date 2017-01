RECENZE: Vyrazit díru do knihy je originální nápad. Škoda těch sporů

Ústředním motivem knihy je poněkud netradičně díra, která je skrze svazek vyražena. Nejde však pouze o originální prvek, jímž mohou děti foukat bubliny.

Díra je zároveň ústřední hrdinkou knihy. Jelikož už dlouho žije v trychtýři, je jí smutno a zatouží poznat další díry. Takže se vydává do světa a poznává obyvatele svého šuplíku – Zátku, Otvírák nebo Škrabku na brambory.

Když se pak dostane do velkého světa kuchyně, zjišťuje, že to, co hledá, bylo možná celou dobu blíže, než si myslela. Stančíkův příběh dětskému čtenáři nabízí hned několik milých poselství – že být outsiderem nemusí být vždy na škodu a že naše sny jsou někdy mnohem blíže, než se zdá.

Obal knihy O díře z trychtýře

Když se k tomu navíc přidají okouzlující ilustrace talentované výtvarnice Toy Box, vzniká kniha, která přináší radost nejen dětem, ale také rodičům. Sir Sýr nebo rytíř Šťáva z mrkve musí jednoduše okouzlit každého.

Jediné, co knihu poškozuje, jsou spory, které vznikly okolo její realizace. Toy Box na svou internetovou stránku umístila vyjádření, ve kterém zkritizovala, místy bohužel vulgárně, spolupráci s grafikem Pavlem Růtem i tisk knihy.

„Výsledkem je náklad, v němž má zhruba třetina až polovina knih na úvodních listech výřez díry do písma,“ napsala výtvarnice. Další chybou podle ní má být šedivá barva na obálce (místo stříbrné) a kvalita vytištěných kreseb na dvou stránkách.

O díře z trychtýře autor: Petr Stančík, Toy Box nakladatel: Argo 64 stran, 298 Kč Hodnocení: 80 %

Odpovědný redaktor knihy Richard Klíčník v reakci na autorčinu kritiku prohlásil, že dle jeho názoru je kamenem úrazu komunikace mezi Toy Box a Růtem. Část viny pak přičítá také sobě. Více než o chybě se tak dá možná mluvit o nedorozumění.

Otázkou zůstává, jestli by i podle Toy Box chybný výtisk knihy čtenáře natolik zklamal. Jde totiž především o krásný příběh – a co víc podtrhuje opravdovou krásu než nedokonalost!