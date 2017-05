Bryan Adams je dobrý, ale Jarek je Jarek. Nohavica se vrací do O2 areny

Legendární zpěvák, hudebník, skladatel, textař a překladatel byl prvním českým interpretem, který dokázal na podzim roku 2013 jednu z největších multifunkčních hal v Evropě vyprodat hned nadvakrát za sebou.

„Na týden přesně po čtyřech letech opět vystoupím v O2 areně. V prostoru pro mou hudbu neobvyklém a nezapomenutelném,“ říká Jaromír Nohavica k plánovanému koncertu. „A platí to samé, co jsem řekl loni v Londýně: Co můžu chtít víc?! Zahraju si na krásném místě před krásným publikem a ještě za to mám peníze!“

S kytarou, heligonkou, klavírem

Nohavica si pro své příznivce v roce 2013 přichystal dva naprosto rozdílné koncerty. Nejprve v O2 areně vystoupil s Janáčkovou filharmonií, s níž se představil už o rok dříve v ostravském Gongu. Následující večer potom odehrál tradičně s kytarou a heligonkou a za doprovodu polského kolegy Roberta Kuśmierského, který kromě akordeonu hraje i na piano. Oba koncerty sklidily nadšené ovace i příznivé kritiky. „Chytře sestaveným koncertem, který měl rytmus a dynamiku, decentní svícení a produkci, Jarek Nohavica největší halu v zemi pokořil,“ napsal o vystoupení s filharmonií pro iDNES.cz kritik Honza Vedral (čtěte zde).

Letošní koncert v O2 areně se bude pojetím blížit spíše druhému vystoupení. Kromě Kuśmierského bude písničkáře doprovázet ještě český bubeník a perkusista Pavel Planka. Oba s Nohavicou hrají pravidelně.

Vstupenky na koncert půjdou do prodeje v pátek 5. května prostřednictvím sítě Ticketportal.

Nohavica bezesporu patří mezi legendy tuzemského folku a rekordy všeho druhu jsou jeho druhou přirozeností.

Nohavicovy desky se pravidelně řadí k nejprodávanějším nahrávkám. Alba Tak mě tu máš se prodalo téměř 38 tisíc kusů v době, kdy se platinová deska udílela za prodaných šest tisíc. V roce 2008 pomohl vyprodat festival Colours of Ostrava, o rok později zaplnil třikrát Lucernu. Když v roce 2012 vystoupil na festivalu Benátská noc, do libereckého areálu Vesec dorazilo 19 tisíc lidí. O tenhle rekord se sice mohl podělit s Bryanem Adamsem, ale jak výmluvně poznamenal jeden z návštěvníků: „Bryan je dobrý, ale Jarek je Jarek.“

Nohavica si halové koncerty vyzkoušel také jako host kapely Kryštof na vyprodaném turné k desce Inzerát. „Užil jsem si ho, protože kluci jsou skvělí muzikanti a v zákulisí i ‚předkulisí‘ panovala přátelská atmosféra,“ řekl písničkář.