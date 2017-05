Nick Cave na výběrovku zařadil hity i srdcovky, přidává také knihu

10:56 , aktualizováno 10:56

Fanoušci Nicka Cavea mají žně. Se svou kapelou The Bad Seeds vystoupí 26. října v pražské O2 areně a televize HBO vysílá dokument One More Time with Feeling, jenž shrnuje vznik loňské desky Skeleton Tree. A nyní vychází výběrovka Lovely Creatures, která mapuje jeho tvorbu z let 1984 až 2014.