VIDEO: Never Sol v novém klipu zpívá se sborem seniorek Elpida

„Píseň i klip je o zlomovém bodu v životě člověka, v rámci kterého si uvědomí, kdo je, a je nucen se srovnat sám se sebou. O smíření a sebepřijetí, které je důležitým tématem pro každého člověka napříč generacemi,“ říká Vondrášková o písni.

Pěvecký sbor Elpida tvoří 25 dam ve věku od šedesáti do osmdesáti let a pod vedením sbormistryně Zuzany Seibertové pravidelně zkoušejí koncertní repertoár. „Na práci se sborem Elpida je pro mě nesmírně silné a důležité to, jak je ze všech sboristek cítit velká vášeň, nadšení, a hlavně životní elán a hravost,“ říká zpěvačka.

Čtvrtý ročník mezigenerační přehlídky OLD’S COOL proběhne letos v termínu od 15. září do 6. října v Praze, Brně a Olomouci. Never Sol a Elpida společně vystoupí v sobotu 24. září během módní přehlídky a koncertu SLOW UP ve Veletržním paláci a poté v sobotu 1. října v Brně.