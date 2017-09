Ahojky všem. Proč jsou youtubeři Nejsledovanější? Děti se asi nudí

Ahojky, dnes bych vám ráda ukázala mé oblíbené zahraniční YouTube kanály. Ahojky, myslíš, že jsou gelové nehty pro mě dobrá varianta? Ahojky, je tu video, jak rozmlátíme novou televizi. Ahojky, dnes máme vyhlášení vítěze soutěže. Ahojky všem, jsem tu zas.

Tak nějak vypadá komunikace youtuberů, autorů videí umisťovaných na internet, s jejich fanoušky. Ovšem hrdinové Nejsledovanějších tvrdí, že nepatří k těm, kdo se před kamerou jen pomažou nutellou.

Shopaholic Nicol, Kovy, Pedro, sestry Nicole a Lucka z A Cup of Style, Gabrielle Hecl. To jsou hvězdy českého internetu a nyní i filmu, který podpořili i četní sponzoři.

Paradox? Takových Nejsledovanější nastolí spoustu. Včetně otázky, koho vlastně přivedou do kinosálů, když jejich cílové publikum vesměs sleduje pouze internet.

„Všechno dělám sedmkrát osmkrát,“ prohlašuje Kovy, který používá ženské převleky, knír namalovaný živočišným uhlím, rodinné scénky i stylizované titulky. Asi nejvíce ze všech aktérů dokumentu se blíží filmařskému řemeslu.

Lucka a Nicole třeba poradí, proč si na ráno nastavit tři budíky. Věnují se módě a cestování, čímž „motivujeme k aktivitě“, vysvětlují. Právě pronikly mezi skutečné celebrity showbyznysu díky pozvánce na růžový pochod s firmou, která figuruje mezi partnery filmu.

„Lidi se na mě koukají, jak hraji videohry,“ shrnuje podstatu své činnosti Pedro. „Ale přidávám k tomu vlastní postřehy, a protože je to baví, baví to i mě.“

Gabrielle Hecl studuje konzervatoř, fanynkám doporučuje, jak se líčit, a přiznává: „Táta mi řekl na rovinu, že se mu to nelíbí, ale nezakázal mi to.“ Její otec ve filmu zopakuje, co si o takzvaném youtuberingu myslí: „Připadá mi to velice plytké a že se na to děti dívají, je alarmující.“

I pro jiné rodiče je nepochopitelné, že někdo sleduje třeba sdělení, co kdo jedl: „Ty děti se asi hodně nudí.“

Video přece k životu patří

Přesně tak, děti. Protože ječící dav fanoušků, kteří si své internetové hvězdy fotí, točí, prosí je o podpisy a nosí jim dárečky, tvoří vesměs školáci. Tady jsou vyznání lásky několika z nich.

„Pořád jsme na mobilu nebo na tabletu, koukáme, jestli už přibylo nové video.“

„Ráno nám poví, co si vzít do školy na sebe a jakou k tomu rtěnku, inspiruje nás a motivuje.“

„Jenom ať s tím nepřestávají, to bych neměla celý den co dělat.“

Že to zní nedospěle, u dětí školou povinných nepřekvapí, ale i samy internetové celebrity občas hovoří ve vzletných frázích jako finalistky Miss. Slovníkem hvězdiček ze společenských magazínů si stěžují na ztrátu soukromí – a zároveň se dopustí třeba výroku: „Nechci mít kluka, který by se nechtěl ukázat na videu, protože to přece k životu patří.“ Vážně?

Vlastně nejzajímavější, bohužel také nejokleštěnější součást života tuzemských youtuberů na plátně představuje obchodní stránka. Prodávají se například ponožky s­ přiloženým podpisem, jedna z dívek otevře svůj bohatý šatník se slovy, že zhruba polovinu oblečení, bot či kabelek jí darovaly módní značky.



Občas se ve snímku objeví titulek s upozorněním, že „tato scéna obsahuje placenou propagaci“, a kamera dokonce zpovzdálí asistuje u ­schůzky jedné z youtuberek se zástupci firmy, která jí nabízí spolupráci. Jenže kdykoli dojde na konkrétní závazky a zejména finanční částky, zvuk se „vypípá“.

Maminka na síti

Druhou zásadnější kapitolu jinak stereotypní přehlídky potlesku, autogramiád, udílení trofejí a cest včetně zahraničních přinášejí okamžiky lehkých pochybností. Týkají se jednak okamžiků, kdy sami internetoví hrdinové své obdivovatele odhánějí, protože už „jdou za čáru“, jednak způsobu, jak dětské šílenství kolem idolů internetu přijímají jejich vlastní malí potomkové.

Nicméně ani starší generace, která v Nejsledovanějších účinkuje, se až na výjimky zrovna zářivě nepředvedla. Počínaje smířenými maminkami, které své ratolesti na akce youtuberů doprovázejí, a konče někdejší úřednicí, která se po vzoru svých dcer začala živit jako autorka kuchařských videoreceptů. Takže se oběd nejprve natočí, nafotí a teprve pak rodina sedá ke stolu.



Ahojky a dobrou chuť.