KOMENTÁŘ: Celý svět loni zdětinštěl, aspoň podle čísel návštěvnosti kin

Slušně řečeno dětinštíme.



Dokládá to žebříček celosvětově nejvýnosnějších filmů roku 2016. Hned tři tituly z vedoucí desítky patří roztomilým animovaným živočichům, jmenovitě titulům Hledá se Dory, Zootropolis: Město zvířat a Tajný život mazlíčků.

Dokonce čtyři místa si v toptenu zabraly komiksy, a to vítězný Captain America: Občanská válka s více než miliardou dolarů světových tržeb, dále Batman vs. Superman: Úsvit spravedlnosti, Deadpool a Sebevražedný oddíl.

Sestavu doplňují takřečené vykrádačky: nová – ale opravdu povedená – verze Knihy džunglí, návrat do světa Harryho Pottera pod jménem Fantastická zvířata a kde je najít plus návrat do říše Hvězdných válek nazvaný Rogue One: Star Wars Story.

Jinými slovy, v roce 2016 utrácel celý svět v kině nejvíce za pohádky. Chytřejší či hloupější, hrané či animované, nicméně za příběhy založené na trikové výbavě a určené primárně dětem.

Jistěže se nabízí bohorovný komentář, že to ještě nic nedokazuje, že přece patří k lidské přirozenosti jít do kina za oddechovou zábavou a že je to jenom první desítka, tak jakýpak zbytečný povyk.

Opravdu?

Sestava nejúspěšnějších loňských filmů od jedenácté do dvacáté příčky totiž vypadá obdobně: komiksy Doktor Strange či X-Men: Apokalypsa, animovaná pokračování sérií Kung Fu Panda nebo Doba ledová.

A k tomu dvě položky, které se pro budoucnost filmového průmyslu stávají stále příznačnějšími.

První se v originále jmenuje Mei ren yu, jde o komedii na motivy Malé mořské víly a utržila přes půl miliardy dolarů vesměs pouze „doma“ – což znamená v Číně. Prakticky stejný případ včetně země původu i nejširšího odbytu zosobňuje pro změnu animovaná fantasy Monster Hunt.

Zejména asijský trh už zkrátka rozhoduje, co se stane světovým hitem, a protože baží právě po žánru, jehož se Západ pomalu přesytil, bude se v zájmu tržeb plánovitě bojovat, létat a dětinštět i nadále.

Stesky, že jiné filmy už se snad ani netočí, naštěstí ještě nejsou namístě; jen se člověk ve statistikách musí ponořit hlouběji. Například skutečný příběh pilota Sully: Zázrak na řece Hudson se probojoval na třicáté místo coby vzácný úkaz „normálního“ snímku, který se týká reality, nespadá do nekonečné série a neuráží, řečeno s hrdinou jedné americké komedie, „cílovou skupinu lidí s mozkem“.

Ve druhé padesátce se podobných opor dospělosti najde víc, třeba sci-fi Příchozí nebo komedie bratrů Coenových Ave, Caesar! Ale zároveň vedle nich houstne armáda titulů, o nichž ani návštěvník festivalů asijských filmů nemá přehled.

Ach ano, kdyby snad někoho ještě zajímaly loňské ozvěny slavné evropské tradice: na pěkném 130. místě je hájí španělský tvůrce Pedro Almodóvar se svou Julietou. Řecký Humr si při americkém uvedení vydělal skoro devět milionů dolarů. A pozici číslo 192 obsadil britsko-český Anthropoid, který tak předstihl mimo jiné hvězdně obsazený americký příběh Elvis & Nixon, který ve vlasti obou hrdinů prodal lístky za jeden milion dolarů.

A pak že se netočí jiné filmy!

Možná jenom kategorie diváků s mozkem už kino dávno vzdala.