RECENZE: Umění se změnilo. Už je jen pro oligarchy a hiphopery

Debutový román Weijersové, který v originále vyšel poprvé v roce 2014, se dá dost dobře rozdělit na dvě části. Ta první čtenáře seznamuje s hrdinkou Minnie, konceptuální umělkyní.

Mezi její největší práce patří projekt, v rámci kterého se postupně zbavovala všeho svého majetku – až jí pomalu zbyl jen kartáček na zuby. V dalším zase fotografovala všechny své odpadky po dobu několika let. Ano, takto v podání Weijersové vypadá současné umění – jedna velká performance.

Promění vlastní život v umění

Obálka knihy Následky

„Umění je nová nemovitá věc, investice pro ruský oligarchy, hiphopery a dětský hvězdy,“ říká v knize výtvarný agent Minnie. Není tedy divu, že opravdové slávy se Minnie dostává až ve chvíli, kdy se octne před kamerou, nikoliv za ní. Fotograf, se kterým strávila noc, ji během spánku několikrát potají vyfotí v nové luxusní noční košilce.

Jakmile snímky otiskne módní magazín Vogue, je v hledáčku novinářů i kolegů. Rozhodně to však neznamená, že by snad byla najednou spokojená se svým životem. Chce víc, ještě pompéznější představení, které všem vyrazí dech. O pomoc požádá zmiňovaného fotografa. Po dobu několika týdnů ji má sledovat a fotografovat, téměř stejně jako paparazzi.

Právě v tuto chvíli se román proměňuje a dostává ke své druhé části, ze které úvahy o umění a jeho směřování téměř vymizejí. Následky se totiž promění v psychologické drama, v jehož středu stojí poničená duše mladé ženy, jejíž problémy jsou zakořeněné hluboko v raném dětství.

Nejenže Minnie nezná svého otce, ona ještě ke všemu není ani schopná najít si cestu ke své matce. A čtenář postupně s tím, jak se Minniin život začne podobat životu její rodičky, odhaluje proč. Více netřeba prozrazovat.

Inspirací k napsání Následků měl být pro Weijersovou příběh dítěte, novorozence, který musel už od začátku svého života bojovat o existenci. Přemýšlí nad osudem člověka, který možná neměl přežít, ale přežil.

Baví i bez velkých dialogů

Debutový román nizozemské autorky vyčnívá mezi ostatními díky svému spádu, čtivosti, touze čtenáře pokračovat dál. Ne snad kvůli tomu, že by vytvořila kdovíjak promyšlenou zápletku, spíše umí psát o své hrdince tak poutavě, že čtenář knihu nemůže odložit. Do samotného konce úpěnlivě čeká, jak to s Minnie vlastně dopadne.

Následky Nina Weijersová 288 stran, Kniha Zlín, 2017 Hodnocení­: 80 %

Jelikož příběh Weijersová vystavěla především na vnitřním monologu hrdinky, má k ní čtenář blízko. Nikdy však nepocítí absenci dialogu, která z knih mnoha současníků Weijersové činí nudná a nabubřelá díla.

Navíc potěší, že kromě psychologie postav se autorka díky mnohým univerzitním stážím, které absolvovala, orientuje také v historii (především výtvarného a literárního umění), ale zvládá glosovat i popkulturní fenomény. Třeba když se Minnie krátce setká s farmářem, který si prošel podivnou seznamovací reality-show nazvanou Farmář hledá ženu.

Nakladatelství Kniha Zlín, které se nedávno stalo součástí společnosti Albatros Media, tak znovu potvrzuje, že do Česka umí přivést nové knihy a autory, kteří nabízejí upřímnou a originální výpověď o současném světě. Přemýšlí, ale nenudí. Baví, ale nezaprodávají se. A hlavně se neberou přehnaně vážně, svému talentu navzdory.