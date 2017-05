Pro komiksovou Wonder Woman vyrobili naši trikaři Londýn i letadla

„Vyrobili jsme zhruba 350 komplexních záběrů do čtyřicítky scén. Na projektu pracovalo pod vedením Viktora Mullera téměř 120 grafiků bezmála rok,“ potvrdila Monika Pavlíčková z UPP, kde už dělali triky také pro Muže na laně, Velkou čínskou zeď či Warcraft.

Příběh z dílny DC Comics s ženskou hrdinkou, který se v sešitové podobě poprvé objevil počátkem 40. let, zavedl princeznu Amazonek do druhé světové války, ve filmu ji však přenesou do prvního světového konfliktu. Projekt se vyvíjel od poloviny 90. let, kdy na něm pracoval Ivan Reitman, pak se vystřídali jiní kandidáti včetně Patty Jenkinsové, která jej měla točit už před dvanácti lety. Jenže tehdy otěhotněla, takže režii Wonder Woman převzala až nyní.

Snímek, jehož titulní postava se loni uvedla ve filmu Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti a letos se vrátí ještě v Lize spravedlnosti, zařadili fanoušci v hlasování do desítky nejočekávanějších filmů roku. Zároveň se však bouřili, když společnost Warner Bros. spolupracovala s firmou, která prostřednictvím obrazu zdatného ženského těla na plátně chtěla propagovat výrobky zdravé výživy.

Podle režisérky i její kolegyně, která měla na starosti výtvarnou stránku, musí princezna současně dobře bojovat i dobře vypadat, takže „prvním předpokladem jsou dlouhé nohy“. Splnila jej Gal Gadotová, někdejší Miss Izrael a herečka čtyř dílů série Rychle a zběsile.

Příběh odvozený z řeckých bájí se dočkal již několika zpracování včetně animovaného. V druhé půli 70. let ve Státech vysílali seriál, kde hrdinku hrála Lynda Carterová. Nový film se už dočkal prvních reakcí, třeba podle Indiewire „nepostrádá humor ani srdce“ a hlavní herecký pár je „po čertech okouzlující“.