Výstavy Richtera a Skály hlásí 100 tisíc návštěvníků. Aj Wej-wej má 30

16:52 , aktualizováno 16:52

Výstavám Gerharda Richtera a Františka Skály se nadmíru daří, hlásí pražská Národní galerie. Dohromady je vidělo už téměř sto tisíc návštěvníků. Aby výstavy ještě stihlo vidět co nejvíce lidí, rozhodlo se vedení galerie až do konce prázdnin prodloužit jejich otevírací dobu do osmé hodiny večerní.