RECENZE: Román pro ty, kteří nečtou, chvástá se Nahá před Bohem lásky

11:55 , aktualizováno 11:55

Debutový román autorky Markéty Nocourové Nahá před Bohem lásky odvážně a sebevědomě láká na to, že netrpí literárními manýrami a čte se jedna radost. A byla by to vlastně pravda, jen kdyby se mladá spisovatelka tak ráda nevypisovala ze svých pocitů.