Když má jeden obrovskou moc. Landův Krysař se vrací do Kalichu

V režii Mirjam Landy se v hlavní roli Krysaře představí Přemysl Pálek, v dalších úlohách se objeví Robert Jašków, David Suchařípa, Martin Zounar, Marie Křížová či Kateřina Šildová.

Úspěšný kus Krysař je řazen mezi nejúspěšnější původní české muzikály. Původní pražská inscenace muzikálového příběhu tajemného muže v kápi měla přes 700 repríz a zhlédlo ji bezmála půl milionu diváků. Premiéra se uskutečnila v listopadu roku 1996. Téhož měsíce vyšla alba Krysař I a Krysař II, jež záhy byla oceněna Zlatou deskou. Divadlo Kalich přišlo s novým nastudováním v březnu 2002. Dnes má muzikál celkem na svém kontě více než 1000 repríz.

„Těším se, že nová generace herců i dalších tvůrců nabídne divákům zase jiného Krysaře. Toho současného a – aktuálního až běda,“ řekl za Kalich producent Michal Kocourek. „Autor si pochopitelně nemůže přát víc, než že na svém díle nemusí změnit ani čárku, a přesto výstižně pojmenovává naši přítomnost, realitu, ve které žijeme. Věřím, že s novým Krysařem přicházíme ve správném čase,“ dodal. Krysaře Kalich uvede vedle nového hereckého obsazení v nové výtvarné podobě i s novou choreografií.

„Je to pro mě úplně jiná role. Dosud jsem hrál hezounky a roztomilé, ač drzé, týpky. A teď je to taková démonická role,“ řekl ČTK představitel Krysaře Pálek. Absolvent Konzervatoře Jaroslava Ježka v Divadle Kalich už vytvořil hlavní role Dannyho v muzikálu Pomáda, Tonyho v muzikálu Horečka sobotní noci, Chada v Srdcovém králi a Andreje v muzikálu Atlantida.

Autora muzikálu Landu podle jeho slov při vzniku Krysaře zajímalo, co se může stát, když je jednomu člověku propůjčena tak obrovská moc, jakou má Krysař díky své flétně. „Je to velké téma: jak přemýšlí člověk, který rozhoduje o miliónech osudů, co ho přitom ovlivňuje,“ podotkl Landa.